Adana’da "Kayıp Bahar" Dehşeti: Katil Muhtar Çıktı!

Kürebeli Yaylası'nda hayvan otlatan çobanların dikkati, bir faciayı gün yüzüne çıkardı. Gölet yüzeyinde bir ceset gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, cesedin 9 gündür kayıp olan Bahar Aksüt’e ait olduğunu belirledi. Yapılan otopside, bir çocuk annesi talihsiz kadının 8 yerinden bıçaklandığı ve hamile olduğu tespit edildi.

Kürtaj Baskısı Can Aldı

Soruşturmayı derinleştiren jandarma, Aksüt’ün Yeni Cami Mahallesi muhtarı Mustafa Arıkan ile ilişkisi olduğunu saptadı. Gözaltına alınan evli ve iki çocuk babası muhtar Arıkan, sorgusunda kan donduran bir itirafta bulundu. Arıkan, genç kadının kendisinden hamile kaldığını, bebeği aldırması (kürtaj) için baskı yaptığını ancak Aksüt’ün bunu reddetmesi üzerine aralarında tartışma çıktığını söyledi.

"Reddedince Öldürüp Gölete Attım"

Katil zanlısı muhtarın ifadesinde; Kürebeli Göleti kenarında tartıştıklarını, Bahar Aksüt’ün bebeği doğurmakta ısrar etmesi üzerine öfkelenerek genç kadını bıçakladığını ve cansız bedenini gölete atarak kaçtığını anlattı.

Muhtar ve Suç Ortakları Tutuklandı

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan ekipler, cinayetle bağlantılı olduğu değerlendirilen Vural Ö. ve Kader K.’yı da gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Muhtar Mustafa Arıkan "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer iki şüpheli de "cinayete yardım" suçlamasıyla parmaklıklar ardına konuldu. Tufanbeyli’de infial yaratan olay sonrası, bir kadının daha hayatı karanlık bir hırs uğruna kararmış oldu.