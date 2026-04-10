Trump'tan İran'a Hürmüz Boğazı çağrısı! "Öyle olmasa iyi olur" İsrail-Lübnan görüşmelerinin nerede yapılacağı belli oldu ABD'yi Netanyahu yönetiyor! Trump hemen fikir değiştirdi Lübnan saldırılarına “kalıcı ateşkes” çağrısı! Kanada’dan İsrail’e sert tepki Melania Trump hakkındaki mide bulandıran iddiaya cevap verdi Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındılar! Mahkeme kararını verdi Trump beslediği katili uyardı Danimarka’dan dikkat çeken çıkış! Trump Grönland’dan vazgeçmiyor Tuana’nın erkek arkadaşı ifade verdi! Görele'deki şüpheli ölümde şok detay! CHP'li isim restoranda tekme tokat dövüldü
Gündem Adana’da "Kayıp Bahar" Dehşeti: Katil Muhtar Çıktı!
Adana’da "Kayıp Bahar" Dehşeti: Katil Muhtar Çıktı!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Adana’da "Kayıp Bahar" Dehşeti: Katil Muhtar Çıktı!

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 9 gündür her yerde aranan 27 yaşındaki Bahar Aksüt'ten kahreden haber geldi. Genç kadının cansız bedeni bir gölette bulunurken, cinayetin arkasından yasak aşk yaşadığı mahalle muhtarı çıktı. Vahşetin nedeninin ise "bebek" tartışması olduğu öğrenildi.

Kürebeli Yaylası'nda hayvan otlatan çobanların dikkati, bir faciayı gün yüzüne çıkardı. Gölet yüzeyinde bir ceset gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, cesedin 9 gündür kayıp olan Bahar Aksüt’e ait olduğunu belirledi. Yapılan otopside, bir çocuk annesi talihsiz kadının 8 yerinden bıçaklandığı ve hamile olduğu tespit edildi.

Kürtaj Baskısı Can Aldı

Soruşturmayı derinleştiren jandarma, Aksüt’ün Yeni Cami Mahallesi muhtarı Mustafa Arıkan ile ilişkisi olduğunu saptadı. Gözaltına alınan evli ve iki çocuk babası muhtar Arıkan, sorgusunda kan donduran bir itirafta bulundu. Arıkan, genç kadının kendisinden hamile kaldığını, bebeği aldırması (kürtaj) için baskı yaptığını ancak Aksüt’ün bunu reddetmesi üzerine aralarında tartışma çıktığını söyledi.

"Reddedince Öldürüp Gölete Attım"

Katil zanlısı muhtarın ifadesinde; Kürebeli Göleti kenarında tartıştıklarını, Bahar Aksüt’ün bebeği doğurmakta ısrar etmesi üzerine öfkelenerek genç kadını bıçakladığını ve cansız bedenini gölete atarak kaçtığını anlattı.

Muhtar ve Suç Ortakları Tutuklandı

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan ekipler, cinayetle bağlantılı olduğu değerlendirilen Vural Ö. ve Kader K.’yı da gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Muhtar Mustafa Arıkan "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer iki şüpheli de "cinayete yardım" suçlamasıyla parmaklıklar ardına konuldu. Tufanbeyli’de infial yaratan olay sonrası, bir kadının daha hayatı karanlık bir hırs uğruna kararmış oldu.

Alacak verecek husumeti cinayetle bitti
Alacak verecek husumeti cinayetle bitti

Alacak verecek husumeti cinayetle bitti

Aile meclisi karar verdi diri diri yaktılar! Kocaeli’de vahşetin perdesi aralandı
Aile meclisi karar verdi diri diri yaktılar! Kocaeli’de vahşetin perdesi aralandı

Aile meclisi karar verdi diri diri yaktılar! Kocaeli’de vahşetin perdesi aralandı

artık muhtarlık sistemini kaldırmak lazım

muhtarlık devlete bir yük oldu artık türkiyede 55 bine yakın muhtar var kaldırılsın
+90 (553) 313 94 23