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Adana'da kayıp anne ve iki kızı bulundu

8 Ekim günü kaybolan anne ve iki kızı Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde ortaya çıktı.

30 Ekim 2018 Salı 10:18
Adana'da kayıp anne ve iki kızı bulundu

Seyhan ilçesi, Tellidere Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 20 yıl önce 15 yaşında kendinden 12 yaş büyük şoför Osman Keçeci (47) ile evlenen Emine Keçeci (35) bu evlilikten dünyaya gelen 4 çocuğundan Nuriye Yağmur (4), Aslı Asiye Keçeci'yi (18) yanına alıp 8 Ekim günü kayboldu.

Olaydan sonra Osman Keçeci, eşi ve iki çocuğu için polise kayıp başvurusu yaptı. Anne ile kızının kaybolmasıyla ilgili haberin televizyonlarda yayınlanması üzerine Emine Keçeci kocasına ulaşıp kendisinin Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde olduğunu söyleyip evine döndü.

Emine Keçeci'nin, iki çocuğunu alıp evden ayrılmasına ise yine kocasının sebep olduğunu belirterek, "Kocam eve bakmıyordu, ilgilenmiyordu bize para vermiyordu. Bu nedenle bunalıp iki çocuğumu alıp evi terk ettim. Çocuklarımla önce İstanbul'a gittim. Daha sonra da Kırklareli Lüleburgaz'a geçtim. Buradan sığınma evine gidecektim. Yaşlı bir karı koca ile tanıştım onlar bana yardım etti evini açtı. O günden beri onların evinde misafir olduk. Onlarla beraber mantar toplamaya çıktık" dediği ileri sürüldü.

Osman Keçeci ise eşi ve iki çocuğunun hayatından endişe ettiğini ancak bulunduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 10:18
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