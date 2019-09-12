Adana'da "kapkaç" yöntemiyle çalan yabancı uyruklu tutuklandı Adana'da bir kadının çantasını "kapkaç" yöntemiyle çaldığı ileri sürülen zanlı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri,merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'ndeSuriyeli Emira Sabbah’ın (41) içerisinde cep telefonu bulunan çantasının "kapkaç" yöntemiyle çalınması üzerine çalışma başlattı. Polis, kadının verdiği eşkal doğrultusunda zanlıyı kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen Suriyeli şüpheli A.H. (21), çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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