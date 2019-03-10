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Adana'da kan donduran olay! Boks makinesi yerine koyarak saatlerce yumrukladı

Adana'da bulunan Hayal Park'ta kan donduran bir olay yaşandı. Musa Anıl Bozer isimli genç çocuk, eski kız arkadaşının yeni erkek arkadaşı tarafından boks makinesi yerine konarak, saatlerce yumruklandı.

10 Mart 2019 Pazar 16:00
Adana'da kan donduran olay! Boks makinesi yerine koyarak saatlerce yumrukladı

Adana'da bir kişi, sevgilisinin eski sevgilisini parkta yakalayıp onu boks makinesi yerine koyarak cebine de 1 lira koyup saatlerce darp etti, arkadaşına da videoya çektirdi.

Edinilen bilgiye göre, olay 8 Mart günü Toros Mahallesi Hayal Park'ta meydana geldi. İddiaya göre, gece spordan çıkıp evine giden Musa Anıl Bozer'in (16) önü, Hayal Park'ta kısa süre sevgili olduğu Ş.E.'nin yeni sevgilisi K.T. tarafından kesildi.

K.T. Bozer'i darp etmeye başladı. Bu sırada K.T.'nin yanında bulunan arkadaşına da video çektirdi. Bozer'in darp sonucu gözlüğü kırıldı ve sol gözü şişti. Yüzünde de kızarıklıklar oluşan Bozer, K.T.'den saatlerce dayak yedi.

"Sen benim boks makinesinde rekorumu biliyor musun?"

Bu sırada K.T. Bozer'e "Sana yeter mi bu kadar aldın mı dersini. Sana burada şöyle bir vururum bayıltırım öldürürüm diye korkuyorum. Ama hak ediyorsun sen. Sen benim boks makinesinde rekorumu biliyor musun. Ben boks makinesinde 962 puan yaptım. Şimdi seni boks makinesi yapıyorum. Bakayım rekorumuz kaç olacak. Boks makinesi para ile çalışıyor" diyerek çocuğun cebine 1 lira koyup yumruk attı. Bozer yere düşünce burada da dövmeye devam eden K.T. ve arkadaşı daha sonra olay yerinden ayrılırken, Bozer de kaçıp eve geldi.

Parasını da gasp ettiler

Anne Elvan Arslan çocuğunu bu halde görünce hemen polise giderek şikayetçi oldu. Bozer çocuk şube müdürlüğünde alınan ifadesinde Hayal Park'ta daha önceki kız arkadaşının yeni sevgilisinin kendisini parkta darp ettiğini, cebinden de 80 lira parasını aldığını söyleyerek şikayetçi olduğunu belirtti.

Bozer, hiçbir sebep yokken K.T.'nin kendisini saatlerce dövdüğünü, cebindeki parasını da aldığını, gözlüğünün kırıldığını söyledi. Anne Arslan ise çocuğunu bu halde görünce çok korktuğunu, hemen polise giderek başvuru yaptığını ancak 3 gün sonra zanlının yakalandığını, bu zanlının tutuklanması için oğlunun ölmesi mi gerektiğini söyleyerek gözyaşlarına boğuldu.

Bu arada zanlı, Fatih Polis Merkezi ekipleri tarafından yakalandı. Zanlıya "kasten yaralamadan" işlem başlatıldı. Ailenin gasp iddiası ise araştırılıyor.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 16:00
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