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Aktüel Adana'da kamyonet uçuruma yuvarlandı: 6 yaralı
Aktüel

Adana'da kamyonet uçuruma yuvarlandı: 6 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-23 11:43:58 -
Adana'da kamyonet uçuruma yuvarlandı: 6 yaralı

ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Murat Karataş (31) idaresindeki 01 AHV 83 plakalı kamyonet, Özbaşı Mahallesi yakınlarında yaklaşık 15 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Gülcihan (37), Baran (4), Melisa Çiğdem (8), Mehmet Ali (10) ve Alparslan Mustafa Karataş yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Baran, Mehmet Ali, Alparslan Mustafa ve Melisa Çiğdem Karataş ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.


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