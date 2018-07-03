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Adana'da kamyonet kaldırımdaki anne ve çocuklarına çarptı!

Kontrolden çıkan kamyonet, yol kenarında taburede oturan anne ve 2 çocuğuna çarptı.

03 Temmuz 2018 Salı 09:51
Adana'da kamyonet kaldırımdaki anne ve çocuklarına çarptı!

Kaza, Adana Seyhan ilçesi Barış Caddesi'nde meydana geldi. Yunus Emre A. (19) yönetimindeki 01 AEF 82 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, market önünde, taburelerde oturan Ayşe Barut (32) ile çocukları Ali (12) ve Eyüp Barut'a (2) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle çocuklar, kırılan marketin camından içeri savruldu. Kısa süreli şoka giren anne Ayşe Barut, yerden kalkıp ağır yaralanan çocuklarının yardımına koştu. Sürücü Yunus Emre A. kaçarken, kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Çağırılan ambulansla anne ve çocukları, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. 

Kazanın ardından olay yerinde toplanan mahalle sakinleri, dar olan yolda sık sık kaza meydana geldiğini belirterek tepki gösterdi. Aynı yerde bir süre önce de otomobilin çarpması sonucu bir çocuğun yaşamını yitirdiğini söyleyen mahalleli, kamyonete saldırmak istedi. Polis ekipleri öfkeli kalabalığı güçlükle sakinleştirdi. 

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kısa sürede sürücüyü yakalayarak gözaltına aldı.
 

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 09:51
  1. Adana
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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