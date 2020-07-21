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Yerel

Adana'da kaçakçılık operasyonu: 8 gözaltı

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-07-21 12:43:00 -
Adana'da kaçakçılık operasyonu: 8 gözaltı

Adana'da polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesindeki 6 iş yeri ile Tarsus-Adana- Gaziantep otoyolunun Sarıçam ilçesi yakınındaki İncirlik Park Alanında bir yolcu otobüsünde şüphe üzerine inceleme yaptı.

İş yerleri ile otobüste yapılan aramalarda 88 adet gümrük kaçağı cep telefonu, bin 930 paket kaçak sigara, bin 430 puro, 5 bin 411 cinsel içerikli ürün, 107 şişe içki ele geçirildi.Kaçak ürünlerle ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.

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