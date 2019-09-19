Adana'da kaçakçılık operasyonu! 5 bin litre ele geçirildi Adana'da bir kamyonetin kasasında 5 bin litre menşei belli olmayan motor yağı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Z.A. yönetimindeki kamyoneti, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolundaki uygulama noktasında durdurdu. Araçta yapılan aramada, plastik tanklar içinde 5 bin litremenşei belli olmayan motor yağı ele geçirildi. Polis, sürücü Z.A'yı gözaltına aldı.

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