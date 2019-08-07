Adana'da kaçakçılık operasyonu! 5 bin 90 adet ele geçirildi Polis, bir otomobilin arka koltuğunun altında ve bagajında 5 bin 90 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Adana'da bir otomobilde 5 bin 90 paketgümrük kaçağı sigara bulundu, iki kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak sigara sevkiyatı yapıldığını belirlediği otomobili takibe aldı. Otomobil, merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde durdurulup arandı. Aracın arka koltuğunun altında ve bagajında 5 bin 90 paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Otomobildeki şüpheliler M.Y. ve T.D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemin ardından adliyeyesevk edilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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