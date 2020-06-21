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Aktüel

Adana’da kaçakçılık operasyonu

Adana polisinin yaptığı operasyonda piyasa değeri 100 bin lira olan kaçak ürün ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 09:53:24 -
Adana’da kaçakçılık operasyonu

Adana polisinin yaptığı operasyonda piyasa değeri 100 bin lira olan kaçak ürün ele geçirildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi’nde bir ev ve depoda kaçak ürünler olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine harekete geçti. Eve ve depoya yapılan baskında piyasa değeri 100 bin lira olan, 1 milyon 507 bin 500 paket kaçak sigara kağıdı, 3 bin 864 adet kaçak cinsel içerikli ürün, 16 bin kutu kaçak ilaç ele geçirildi.


Olayla ilgili R.S. gözaltına alındı. Zanlı ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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