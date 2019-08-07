Adana’da kaçak yapılaşmaya yönelik toplantı

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana’nın çehresinin plansız ve kaçak yapılaşmayla daha da bozulduğunu aynı zamanda kentin bereketli tarım topraklarının da plansız yapılaşmaya maruz bırakılmasının çok büyük tehlike oluşturduğunu söyledi.

Adana’daki kaçak yapılaşmaya yönelik toplantı Vali Mahmut Demirtaş’ın başkanlığında gerçekleştirildi.

İlgili kurum amirlerinin de hazır bulunduğu ve Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıda Vali Demirtaş; kentte gerçekleştirilen kaçak yapılaşma hakkında bilgiler aldı.

Verilen bilgiler doğrultusunda bir değerlendirme yapan Vali Demirtaş; Adana gibi güzel bir şehrin çehresinin plansız ve kaçak yapılaşmayla daha da bozulduğunu aynı zamanda kentin bereketli tarım topraklarının da plansız yapılaşmaya maruz bırakılmasının çok büyük tehlike oluşturduğunu belirterek, tarım arazilerinin korunması gerektiğini ifade etti. Düzensiz ve plansız yapıların şehrin düzenine, güzelliğine ve kentte gerçekleştirilen tarıma darbe vuracağına dikkat çeken Vali Demirtaş, bu konuda herkesin üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapması gerektiğini belirtti.

Toplantı kaçak yapılaşmanın engellenmesi ve planlı yapılaşmanın sağlanmasına yönelik yapılması gereken çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunulmasıyla sürdü.