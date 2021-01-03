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Gündem Adana'da kaçak kazı operasyonunda yakalandı! Terör karargahı gibi ev!
Gündem

Adana'da kaçak kazı operasyonunda yakalandı! Terör karargahı gibi ev!

Adana'da kaçak kazı yaparken suçüstü yakalan zanlının evinden 'cephanelik' çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-01-03 23:59:00 - 2021-01-04 00:24:14
Adana'da kaçak kazı operasyonunda yakalandı! Terör karargahı gibi ev!

Adana'da jandarma ekiplerinin kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladığı zanlının evinde, 15 savunma ve taarruz tipi el bombası, çok sayıda çeşitli mühimmat, patlayıcı ve uzun namlulu silahlar, 'F' serisi 1 dolar, kapatılan Zaman Gazetesi nüshaları ile tarihi eser olduğu değerlendirilen heykel, sikke ve objeler ele geçirildi.

İstihbarat alındı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pozantı ilçesi Dağdibi Mahallesi'nde yaşayan H.A'nın evinde uzun namlulu silahlar ve patlayıcılar bulunduğu, N.U. ve B.Ş. ile birlikte kaçak kazı yapacağı bilgisi aldı. Ekipler, H.A, N.U. ve B.Ş'yi Dağdibi Mahallesi'nde kaçak kazı yaptıkları sırada yakaladı.

Terörist evi gibi!

Zanlılardan H.A'ya ait 3 evde, 15 savunma ve taarruz tipi el bombası, 6 dinamit lokumu, 68 fünye, anti personel mayını, eğitim roket mühimmatı, M272 tüfek bombası, 8 saniyeli fitil, 3 uzun namlulu tüfek, 3 tabanca, 21 av tüfeği, silah dürbünü, 19 av tüfeği eklentileri ve bu silahlara ait 580 mermi ile dedektör ele geçirildi.
Evlerdeki aramalarda ayrıca, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 125 obje, heykelcik, 189 sikke, 22 kağıt para, 10 bakır ve gümüş tepsi, 24 küp ile 5 gram esrar, 5 dağ keçisi boynuzu, biri "F" serisi 7 banknot 1 dolar, kapatılan Zaman Gazetesinin 36 nüshası ele geçirildi.

FETÖ üyeliğinden işlem başlatıldı

Jandarma ekipleri, dağ keçisi avladığı gerekçesiyle 83 bin 310 lira, ruhsatsız av tüfekleri sebebiyle 101 bin 496 lira ceza yazdığı H.A'ya, 'F' serisi 1 dolar ve Zaman Gazetesi nüshalarını bulundurduğu için Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden de işlem başlattı.

 

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