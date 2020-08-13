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Aktüel

Adana'da internetten dolandırıcılık iddiasına 10 yıla kadar hapis istemi

Yeniakit Publisher
2020-08-13 14:10:11 -
Adana'da internetten dolandırıcılık iddiasına 10 yıla kadar hapis istemi

ADANA (AA) - Adana'da, müzik aleti satışı bahanesiyle bir kişiyi internetten 3 bin 500 bin lira dolandırdığı iddia edilen şüpheli hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen tutuksuz sanık S.K. ile ilgili başlatılan soruşturma tamamlandı.

S.K. hakkında, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, mağdur V.O'nun internet sitesinde S.K'ye ait satılık org ilanı görmesi üzerine şüpheliyle telefonla irtibat kurduğu belirtildi.

Müştekinin, S.K. adına verilen banka hesabına org için 3 bin 500 lira gönderdiği bildirilen iddianamede, buna karşın ürünün teslim edilmediği ve sanığın iletişimi kestiği kaydedildi.

İddianamedeki ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddeden S.K'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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