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Adana'da insanlık dışı olay! Polis hepsini tutuldukları depodan kurtardı

Adana'da bir ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, eski bir depoda zorla tutulan 60 Suriyeli göçmeni kurtardı.

01 Ekim 2018 Pazartesi 10:59
Adana'da insanlık dışı olay! Polis hepsini tutuldukları depodan kurtardı

Adana'da bir depoda zorla tutulduğu iddia edilen Suriyeli 60 kişiyi polis kurtardı.

Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri, bir depoda zorla tutulan yabancı uyruklu kişiler olduğu ihbarını aldı. Adrese baskın yapan polis, aralarında kadın ve çocukların da olduğu Suriyeli 60 kişiyi kurtardı. Kaçak olarak yurt dışına çıkarılmaya hazırlanan Suriyeliler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayla ilgili 'Ebu Talip' kod adlı İ.A.'nın da olduğu 4'ü Suriyeli 11 şüpheli yakalandı.

Emniyette sorgulanan 11 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 10:59
  1. Adana
  2. Operasyon
  3. Suriyeli sığınmacılar

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