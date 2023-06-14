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Yerel Adana'da ilginç olay! Trenin önünü kesti bakın sonra ne yaptı
Yerel

Adana'da ilginç olay! Trenin önünü kesti bakın sonra ne yaptı

Yeniakit Publisher
2023-06-14 22:21:00 -
Adana'da ilginç olay! Trenin önünü kesti bakın sonra ne yaptı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde kimliği belirlenemeyen bir kişi, önüne geçtiği yük trenini durdurdu. Tren güçlükle dururken şahıs hiçbir şey olmamış gibi yürüyerek yoluna devam etti.

Adana’da kimliği belirlenemeyen bir kişi, demiryoluna çıkarak yük treninin önünü kesti. Tren son anda dururken, şahıs yürüyerek bölgeden ayrıldı.

Alınan bilgiye göre, Yüreğir ilçesine bağlı Dadaoğlu Mahallesi’nde demiryolunda meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen bir kişi rayların üzerine çıkarak eliyle “dur” işaretinde bulunarak yük treninin önünü kesti.

Yük trenini kullanan makinist treni güçlükle durdurdu. Kimliği belirlenemeyen kişi tren durduktan sonra bölgeden yürüyerek uzaklaştı.


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