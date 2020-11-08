Adana'da iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Yeşiloba Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı üzerinde sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 01 BHT 36 ile 01 MG 378 plakalı motosikletler çarpıştı.
Kazayı gören çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Kazada yaralanan 2 sürücü 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralanan bir sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.