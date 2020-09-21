  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adana'da iki motosiklet çarpıştı: 1 ağır 3 yaralı
Aktüel

Adana'da iki motosiklet çarpıştı: 1 ağır 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-21 02:45:31 -
Adana'da iki motosiklet çarpıştı: 1 ağır 3 yaralı

ADANA (AA) - Adana'da iki motosikletin çarpışması sonucu 1 ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, G.T. idaresindeki 51 KK 547 plakalı motosiklet merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda, sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen 01 US 928 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada kimliği tespit edilemeyen sürücü ağır olmak üzere G.T. ve aynı motosiklette bulunan F.Ö ise yaralandı.

Kazayı fark eden vatandaşlar yola çıkarak diğer araç sürücülerini yerde yatan yaralılara çarpmaması için uyardı.

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonrası iki motosiklet, yapılan çalışmaların ardından bulundukları yerden kaldırıldı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdullah Ağar sıcak gelişmeyi duyurdu! 'Bizim üs bölgesinden 7 uçak tespit edildi'
Gündem

Abdullah Ağar sıcak gelişmeyi duyurdu! 'Bizim üs bölgesinden 7 uçak tespit edildi'

Bugün Rusya'nın İdlib'e saldırısına ilişkin sosyal medyada paylaşım yapan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, ‘bizim bir üs bölgesinden ..
Fatih Erbakan'ın birinci çıktığı anket gündeme oturdu! Yeniden Refah'tan önemli açıklama
Siyaset

Fatih Erbakan'ın birinci çıktığı anket gündeme oturdu! Yeniden Refah'tan önemli açıklama

"Milli Araştırma" isimli bir sosyal medya hesabı tarafından yayınlanan anket sonucuna göre Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan..
Trump’ın en yakınındaki isimden Doğu Akdeniz çıkışı: Türkiye ile Yunanistan arasında savaş...
Dünya

Trump’ın en yakınındaki isimden Doğu Akdeniz çıkışı: Türkiye ile Yunanistan arasında savaş...

ABD Başkanı Donald Trump’a yakın bir isim olan Stanford Üniversitesi uzmanlarından Victor Hanson, Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında..
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı