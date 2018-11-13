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Adana'da ihraç polislere FETÖ operasyonu: 16 kişi gözaltında

FETÖ'ye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında meslekten ihraç edilen bir grup polisin de bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.

13 Kasım 2018 Salı 08:48
Adana'da ihraç polislere FETÖ operasyonu: 16 kişi gözaltında

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik çalışma başlattı.

16 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Çalışmalar kapsamında kent merkezinde önceden belirlenen 30 adrese düzenlenen operasyonda, aralarında meslekten ihraç edilen polislerin de bulunduğu 16 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınarak Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 08:48
  1. Adana
  2. FETÖ/PDY
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