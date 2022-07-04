Adana'da "idamlıklara" operasyon: 43 gözaltı

Adana'da, uyuşturucu operasyonlarında 43 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik 6-17 Haziran'da çeşitli operasyonlar gerçekleştirdi.

Operasyonlarda, 12 kilo 448 gram esrar, 30 gram sentetik uyuşturucu, 838 uyuşturucu hap, 201 gram kenevir tohumu, 508 kök Hint keneviri ve 19 gram eroin ele geçirildi.

Jandarma 43 şüpheliyi gözaltına aldı.

Toplumlar için büyük tehdit

Milletin evlatlarını zehirleyerek kazandıkları paralarla mafyalara ve terör örgütlerine kazanç sağlayan zehir tacirleri, dünyadaki tüm toplumlar için büyük tehdit.

Türkiye'de de özellikleri gençleri ağına düşüren bu karanlık eller için vatandaşlar; idama varan büyük ve caydırıcılığı kesin cezalarla yargılanmalarını istiyor.