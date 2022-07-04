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Gündem Adana'da "idamlıklara" operasyon: 43 gözaltı
Gündem

Adana'da "idamlıklara" operasyon: 43 gözaltı

Milletin evlatlarını zehirleyerek kazandıkları paralarla mafyalara ve terör örgütlerine kazanç sağlayan "torbacı" olarak tabir edilen zehir tacirlerine Adana'da operasyon düzenlendi. Vatandaşlar; toplum için büyük tehdit olan zehir tacirlerinin idama varan büyük ve caydırıcılığı kesin cezalarla yargılanmalarını istiyor.

Yeniakit Publisher
2022-07-04 15:50:00 -
Adana'da "idamlıklara" operasyon: 43 gözaltı

Adana'da, uyuşturucu operasyonlarında 43 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik 6-17 Haziran'da çeşitli operasyonlar gerçekleştirdi.

Operasyonlarda, 12 kilo 448 gram esrar, 30 gram sentetik uyuşturucu, 838 uyuşturucu hap, 201 gram kenevir tohumu, 508 kök Hint keneviri ve 19 gram eroin ele geçirildi.

Jandarma 43 şüpheliyi gözaltına aldı.

Toplumlar için büyük tehdit

Milletin evlatlarını zehirleyerek kazandıkları paralarla mafyalara ve terör örgütlerine kazanç sağlayan zehir tacirleri, dünyadaki tüm toplumlar için büyük tehdit.

Türkiye'de de özellikleri gençleri ağına düşüren bu karanlık eller için vatandaşlar; idama varan büyük ve caydırıcılığı kesin cezalarla yargılanmalarını istiyor.

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Yorumlar

Dff

Küçük balıklara atarlanmak kolay asıl büyük balıkları temizleyin. Öyle olursa bayağı adam hapse girer ama mevcut iktidarla bu mümkün değil

Ali

Vatandaş adalet diye feryat ediyor ama duyan kim, Allah hesabını sormayacakmı, yazıklar olsun.
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