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Yerel Adana'da 'huzur': Tam 51 gözaltı!
Yerel

Adana'da 'huzur': Tam 51 gözaltı!

Adana'da 2 bin 52 polisin katılımıyla "yılbaşı huzur ve güven" uygulaması yapıldı. Denetlemelerde, 51 kişi gözaltına alındı, ruhsatsız 5 silah ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-01 09:14:00 -
Adana'da 'huzur': Tam 51 gözaltı!

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince kent genelinde gerçekleştirilen uygulamada 2 bin 52 polis görev aldı.

Dedektör köpeğin de yer aldığı uygulamada, 15 bin 105 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.

Denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 51 kişi gözaltına alındı, ruhsatsız 5 tabanca, 2 kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait 5 şarjör ve 22 mermi, 3 ruhsatız av tüfeği, 18 dolu kartuş, 7,88 gram esrar, 103 uyuşturucu hap ve 7,5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

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