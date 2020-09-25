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Aktüel Adana'da hastane otoparkından motosiklet çalmaya çalışan zanlı yakalandı
Aktüel

Adana'da hastane otoparkından motosiklet çalmaya çalışan zanlı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-25 13:22:05 -
Adana'da hastane otoparkından motosiklet çalmaya çalışan zanlı yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da, hastane otoparkından motosiklet çalmaya çalıştığı tespit edilen şüpheli suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin güvenlik görevlileri, otoparkta durumundan şüphelendikleri kişiyi takibe aldı.

Görevliler, park halindeki bir motosikleti sürükleyerek götürmeye çalıştığını belirledikleri şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Şıvan A. (19) olduğu belirlenen zanlı, olay yerine sevk edilen polislerce gözaltına alındı.

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