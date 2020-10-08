  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adana'da hastane bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
Aktüel

Adana'da hastane bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Yangına, sağlık çalışanları ve hastane personeli de yangın tüpüyle müdahale etti

Yeniakit Publisher
2020-10-08 14:32:15 -
Adana'da hastane bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

ADANA (AA) - Adana'da, Kozan Devlet Hastanesi bahçesindeki ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, devlet hastanesinin bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye ekibi, yangına müdahale etti.

Hastanedeki sağlık çalışanları ve diğer personel de yangın söndürme tüpleriyle yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

Kısa sürede söndürülen yangında bazı ağaçlar zarar gördü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Arap ülkesi Ermenistan'a desteğini böyle açıkladı
Dünya

Arap ülkesi Ermenistan'a desteğini böyle açıkladı

Filistin davasını satarak büyük bir ihanete imza atan Birleşik Arap Emirlikleri, Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalar devam ederken Ermenist..
'Ölen ölene (de) gülen Gülen'e (mi?)'
Okur Postası

'Ölen ölene (de) gülen Gülen'e (mi?)'

Gazetemiz okurlarından M. Fatih Kahraman, "Ölen ölene (de) gülen Gülen'e (mi?)" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.
Bedel mi ödediler? Yunanistan, ABD'ye sattı!
Dünya

Bedel mi ödediler? Yunanistan, ABD'ye sattı!

Büyük bir ekonomik krizde olan Yunanistan, ülkenin önemli şirketlerini ve stratejik noktalarını bir bir satıyor. Atina yönetimi bu kez Sakar..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay