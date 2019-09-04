Adana’da hasarlı araç ihalesi dolandırıcılığı: 9 gözaltı Adana’da hasarlı araç ihalesi bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 9 kişi gözaltına alındı.

Adana’da hasarlı araç ihalesi bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 9 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğünce, bir internet sitesi üzerinden uygun fiyatla hasarlı araç ihalesi yapıldığını söyleyerek vatandaşları dolandıran kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

6 ay süren teknik takip sonucu 9 şüpheliyi tespit eden polis, bugün sabah 06.00’da Kozan’da 2, Feke’de 1 ve Adana il merkezinde 7 olmak üzere toplam 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.