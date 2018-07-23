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Adana'da hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

Adana'da, Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla hac ibadetini yerine getirecek 342 kişi için kutsal topraklara uğurlama töreni düzenlendi.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 22:44
Adana'da hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

Vali Mahmut Demirtaş, Adana Havalimanı'nda uğurlamada yaptığı konuşmada, hac adaylarına sağlıklı yolculuklar diledi.

Demirtaş, şunları söyledi:

"80 milyonun duası sizlerle. Oraya gittiğinizde memleketimize, milletimize, vatanımıza, birlik ve beraberliğimizi dua edin. Memleketimizin buna ihtiyacı var. Görüyorsunuz işte her taraftan memleketimize saldırılar var ama Allah'ın izni, milletimizin cesaretiyle bunları birer birer inşallah yok edeceğiz. Burada sizin dualarınız çok önemli. Bizim memleketimiz güllük gülistanlık inşallah döndüğünüzde de sizlere aynı şekilde karşılayacağız. Dua etmeyi unutmayın."

Öte yandan kafilenin en küçük hacı adayı 4 yaşındaki Hilal Erva Gülek de annesi Fatma, babası Halil Gülek ile kutsal topraklara yolculuğa çıktı.

Baba Gülek, AA muhabirine, 3 çocukları olduğunu, iki çocuğunun lise eğitimi alırken Hilal'in en küçük çocuğu olduğunu belirtti.

Gülek, "Babaannesi rahatsız, teyzesinin de kendisi gibi küçük kızı var. Bakacak kimse olmayınca biz de götürüyoruz." dedi.

Adana Müftü Yardımcısı Selami Bayrakçı dua etti, Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler seslendirildi.

Dualar edilmesinin ardından hacı adayları, Türk Hava Yolları'na ait uçakla Medine'ye hareket etti.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 22:44
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