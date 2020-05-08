Adana'da gizli hayırsever 20 bin liralık veresiye borcu ödedi

ADANA (AA) - Adana'nın Pozantı ilçesinde gizli bir hayırsever, vatandaşların market ve bakkallara olan 20 bin liralık borcunu ödeyerek kapattı.

İlçede market işleten Yalçın Güler, dün iş yerine gelen kişinin veresiye defterindeki toplam borcu sorduğunu belirterek, "Hayırsever kişi yardıma muhtaç ve uzun süredir borcunu ödeyemeyen bazı kişilerin borcunu ödemek istediğini söyledi. Ben de veresiye defterini açtım ve söylediği kişileri gösterdim. 15 kişinin 3 bin liranın üzerinde borcunu sildirdi ve kesinlikle isminin söylenmemesini rica etti." diye konuştu.

Müşterilerinin bu duruma sevindiğini söyleyen Yalçın Güler, "Bir esnaf olarak bu durumdan gurur duyduk. Kim olduğunu bilmiyoruz. Kim bu kişi diyorlar cevap veremiyoruz. Bilmiyorum dediğim de inanmayanlar bile var. Ayrıca bu hayırsever arkadaşın bizim marketten çıktıktan sonra birkaç markete daha gidip o dükkanlarda da veresiye ödediğini esnaf arkadaşlardan duydum" ifadelerini kullandı.



İsmini söylemek istemeyen hayırseverin, ilçede bazı marketlere ve bakkallara giderek vatandaşların toplam 20 bin liralık borcunu kapattığı öğrenildi.



