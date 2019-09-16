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Adana’da gençlerin dini sorunları ve çözüm arayışları tartışıldı

Adana’da “Günümüz Gençlerinin Dini Sorunları ve Çözüm arayışları Sempozyumu” gerçekleştirildi.

16 Eylül 2019 Pazartesi 11:42
Adana’da gençlerin dini sorunları ve çözüm arayışları tartışıldı

Adana’da “Günümüz Gençlerinin Dini Sorunları ve Çözüm arayışları Sempozyumu” gerçekleştirildi. Sempozyumda çağın getirdiği inanç problemleri, ruhsal sorunlar ve insanların bu sorunlara yaklaşım tarzları değerlendirildi.


Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin ev sahipliğinde düzenlenen Din Psikolojisi Anabilim Dalları 9. Koordinasyon Toplantısı ile Günümüz Gençlerinin Dini sorunları ve Çözüm Arayışları Sempozyumu gerçekleştirildi. Kentteki bir otelde düzenlenen programda gençlerin dini sorunları ve bu sorunlara yaklaşım tarzları değerlendirildi.


Programın açılış konuşmasını yapan Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Asım Yapıcı, çağımızda sadece inanç problemlerinin değil, ruhsal sorunların da artış gösterdiğini kaydederek, “Genelden özele doğru gidecek olursak modernite ve post modernitenin etkileri, değişen dünya değişen insan anlayışları, toplulukçu yapıdan bireyselci yapıya geçiş süreci, ve insan gerçeği, idraklarımız, dünya görüşlerimiz, hayat anlayışlarımız, tutumlarımız, davranışlarımız her şey değişiyor, civa gibi akıp gidiyor. Kontrolde zorlanıyoruz. Yeme, içme, eğlenme ve dinlenme alışkanlıklarımız bile dönüşmüş durumda” diye konuştu.


Değerlerde dönüşüm olduğunu, bencillik ve hazcılığın artış gösterdiğini belirten Prof. Dr. Yapıcı, geleneksel toplumlarda ölümün doğal, cinselliğin tabu iken, şimdi cinselliğin doğal, ölümün tabu haline geldiğini söyledi. Günümüzde radikal dini gruplara ve cemaatlere yönelişlerde artış olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yapıcı, şöyle konuştu:


“Gençleri dini temelli korkular kuşatmaya başladı. Radikal dini gruplar bir yandan din ve dindar algısını olumsuz etkilerken bir yandan da taraftar topluyor. Artık sadece dine ilgisizler, dinden uzak bir hayatı benimseyenler değil mütedeyyin insanlarda da din ve inanç krizi yaşanıyor. Aslında sadece gençlerden bahsetmek de yanlış. Bu bağlamda 35 yaşındaki de 65 yaşındaki de ergen gibi davranıyor. Bir alamda çağın ruhu ile sosyokültürel ve psikolojik faktörler iç içe girmekte. Artık İslamcı romanlarda da konular değişiyor. İlk İslamcı romanlarda ‘huzur İslam’da’ teması vardı, şimdi adeta ‘İslam’a geldik huzur bulamadık, o halde hangi İslam huzur verir?’ teması ön plana çıkıyor. Artık tek başına hidayet yetmiyor, huzur veren bireysel bir Müslümanlık algısı öneriliyor romanlarda.”


Program, başkanlığını Prof. Dr. Hayati Hökelekli’nin yaptığı ‘Gençlerin Din ve İnanç Sorunları’ adlı oturumla devam etti. Oturumda Prof. Dr. Hasan Kaplan ‘Gençlerde İnanç Krizi’, Doç. Dr. Ahmet Albayrak ‘Gençlerimizi Anlayabilir miyiz?’ konularında sunumlar yapıldı. Prof. Dr. Abdülvahit İmamoğlu’nun başkanlığını yaptığı ‘Gençlerin Din ve İnanç Sorunlarının Gündelik Hayata Yansımaları’ konulu oturumda ise çeşitli konularda sunumlar yapıldı.


Programa Prof. Dr. Recep Yaparel, Prof. Dr. Muammer Cengil, Prof. Dr. Hüseyin Certel, Prof. Dr. Abdülkerim Bahadır, Prof. Dr. Adem Şahin, Doç. Dr. İbrahim Gürses gibi din psikolojisi alanında akademik çalışmalarla ön plana çıkan 147 akademisyen katıldı.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 11:42
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