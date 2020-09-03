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Aktüel Adana'da gasp şüphelisi çalılık alanda yakalandı
Aktüel

Adana'da gasp şüphelisi çalılık alanda yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-03 05:10:40 -
Adana'da gasp şüphelisi çalılık alanda yakalandı

ADANA (AA) - Adana’da polisten kaçmaya çalışan gasp şüphelisi çalılık alanda yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda bir kamyon sürücüsünü bıçaklandığı ve telefonunun gasbedildiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları kontrollerde ismi belirtilmeyen kamyon sürücüsünün tanımadığı 3 kişi ile tartıştığı, bu sırada yaşanan arbede sırasında vücudunda hafif çizikler oluştuğunu tespit etti.

Sağlık ekiplerinin tedavisini kabul etmeyen sürücünün ifadesi doğrultusunda çalışma başlatan ekipler, yüzleri kapalı olan bu kişilerin çalılık alandan faydalanarak Çatalan Caddesi'ne doğru kaçtığını belirledi.

Şüphelilerin çalılık içerisinde olabileceğini değerlendiren ekipler yaptıkları araştırmada gasp olayına karıştığı değerlendirilen bir şüpheliyi çalılık alanda saklandığı sırada yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürüldü.



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