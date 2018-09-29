Adana'da filmleri aratmayan operasyon! Kroki çizilerek yakalandı...

Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Kore Gazisi olan ve 1983 yılında hayatını kaybeden Ahmet Karamanlı'nın tek başına yaşayan eşi Fazilet Karamanlı'nın (88) 24 Eylül günü zili çaldı. Yaşlı kadın, güçlükle ayağa kalkıp kapıya geldi. Zili çalan kişiye kim olduğunu sorunca zanlı anketör olduğunu söyledi. Bunun üzerine yaşlı kadın kapıyı açtı. Kadın, kapı açar açmaz zanlı, kadının ağzını elindeki bez ile kapatıp altınlarını almak istedi. Ancak yaşlı kadın direnince darp edip etkisiz hale getiren zanlı, kolundaki bilezik ve boynundaki kolyesini alarak kaçtı. Yaşlı kadın, zanlının kaçması üzerine bağırmaya başladı. Ancak bir süre kimse sesini duymadı. Daha sonra evinden çıkan bir kişi yaşlı kadını görüp hemen polisi aradı.

"Yıldız özel ekip kurdurdu"



Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri hemen olay yerine gitti. Polis 88 yaşında yürümekte bile güçlük çeken kadının gasp edildiğini görünce olayı araştırmaya başladı. Bu sırada Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız'a da yaşlı bir kadının gasp edildiği bilgisi verildi. Bu bilgi üzerine Yıldız, özel ekip kurulması 7 gün 24 saat çalışılması ve zanlının mutlaka bulunması için talimat verdi. Bu talimat üzerine polis deneyimle gasp dedektiflerinden özel ekip kurarak araştırmayı derinleştirdi.

"Keşif yapmış, tek olan kadınları tespit etmiş"



Polis, önce gasbın meydana geldiği apartmanın güvenlik kamera kayıtlarından araştırmaya başladı. Yapılan çalışmada olay günü apartmana gelen bir kişinin çıkarken elindeki bez ile kapı tutaçlarını sildiği tespit edildi. Polis bu şahsın apartmana daha öncede gelebileceğini tahmin ederek geriye dönük görüntüler izlendi. Yapılan izlemede zanlının yaklaşık bir ay önce belediyeden geldiğini söyleyerek apartmanda kapı kapı dolaşıp anket yaparak kimin tek başına kaldığını kimi gasp edebileceğini tespit ettiği belirlendi.

"Otomobil ile geldi taksi ile gitti, kıyafet değiştirip geri geldi"



Polis görüntüleri yaşlı kadına da izletince kadın kendisini gasp eden zanlının aynı kişi olduğunu belirledi. Bu tespitler üzerine polis güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Çevredeki güvenlik kameraları incelendiğinde zanlının olay yerine bir otomobil ile geldiği ancak gasp yaptıktan sonra önce yaya olarak gittiği daha sonrada taksi ile çarşı istikametine ayrıldığını belirledi. Polis çarşıya doğru zanlının bindiği taksiyi güvenlik kameralarını inceleyerek takip etti. Yaklaşık 130 kamera incelenerek yapılan takipte zanlının Obalar Caddesinde bir mağazaya girip burada kıyafetini değiştirip tekrar taksi ile olay yerine geldiğini buradan da otomobiline binerek olay yerinden ayrıldığını saptadı.

"Kroki çizilerek zanlının evinin içine kadar saptama yapıldı"



Polis zanlının kendi otomobiliyle gidişi de güvenlik kamera kayıtları bulunarak takip edildi. Zanlının Huzurevleri Mahallesine yakın bir mahalleye gelerek burada bir apartmana girdiği saptandı. Ayrıca polis zanlının evli olduğunu daha önce ilaç mümessili yaptığını iki çocuk babası olduğunu ancak son zamanlarda işsiz kaldığını belirledi. Polis zanlının apartmanda da yönetici olduğu kaçıncı katta ikamet ettiğini de saptayınca operasyon için düğmeye bastı.

"ABD filmlerinde zanlı yakalanmıyordu"



Polis zanlı Aziz Layık'ın (38) evde olduğu bir zamanı belirleyerek operasyon yaptı. Polis kapıyı çaldı. Zanlı kapıyı açtığında karşısında polisi görünce şaşırdı. Polis zanlıya gasp yaptığı için gözaltı kararı olduğunu söyledi. Ancak zanlı kendini gizlediğini sanarak gasp yapmadığını ileri sürdü. Polis görüntülerin olduğunu söyleyince zanlının "ABD filmlerinde izledim, suçlu parmak içini silip kıyafetini değiştirdiği zaman yakalanmıyordu siz beni nasıl buldunuz "diye şaşkınlığını dile getirdiği öğrenildi. Zanlı daha sonra emniyete götürülerek ifadesine başvuruldu. Zanlının işsiz kaldığı için 80 bin lira borcu olduğunu, bu neden borcunu ödemek için gasp yapmaya karar verdiğini bu süreçte de ABD filmlerini izleyerek suç işlendiği zaman nasıl delilleri yok edildiğini saptadığını bu nedenle olaydan sonra parmak izini sildiğini, olay yerine geldiği otomobile binmeyip, taksi ile giderek kıyafetini değiştirdikten sonra olay yerine tekrar gelip otomobiline binerek gittiğini söylediği ileri sürüldü.



"Bilezik ve kolye geri verildi"



Bu arada zanlı Aziz Layık'ın altınları bir kuyumcuya sattığı bu kuyumcunun da altınları erittiği belirlendi. Zanlının yakınları, kadının gasp edilen bilezik ve kolyesini alarak zararını giderdi. Polis de altını yaşlı kadını geri verdi. Karamanlı, gasp edildiği zaman çok korktuğunu ancak polislerin onu kısa sürede yakaladığını söyledi. Zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.