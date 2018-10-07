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Adana'da film gibi kovalamaca! Hırsızlar böyle yakalandı

Polis ekipleri, "dur" ihtarına uymayıp kaçan otomobildeki hırsızlık şüphelisi 1'i kadın 2 kişiyi adeta filmleri aratmayan kovalamacanın ardından yakaladı.

07 Ekim 2018 Pazar 09:36
Adana'da film gibi kovalamaca! Hırsızlar böyle yakalandı

Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde devriye görevi yapan Seyhan Asayiş Ekipler Amirliğine bağlı ekipler, durumundan şüphelendikleri 33 ABE 487 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. 

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan araçtaki şüphelilerin ara sokaklardan Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'na gittiğinin anons edilmesi üzerine Zilli Dede ve ASKİ Kavşağı polisler tarafından kapatıldı.

Polislerin önlemine rağmen kaçmaya devam eden ve Yeni Köprü'nden ilerleyerek merkez Yüreğir ilçesine geçen şüpheliler, bulvar boyunca kaçmaya devam etti.

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MİNİBÜSE ÇARPINCA HEMEN GÖZALTINA ALINDI

Yaklaşık 10 kilometre süren takip sırasında hafif ticari araç, aynı bulvardaki petrol istasyonunda bekleyen 01 VBS 45 minibüse çarptıktan sonra durdu.

Araç sürücüsü olay yerinden kaçarken, aynı araçta bulunan bir kadın polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kaçan kişinin eşkalini tespit eden ekipler, şüpheliyi 30 dakika süren çalışmanın ardından Serinevler Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde yakaladı.

Araçta arama yapan ekipler, çalıntı olduğu değerlendirilen otomobil lastiği ile hırsızlıkta kullanıldığı tespit edilen malzemeler ele geçirdi.

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3 GÜN ÖNCE DE KAÇMIŞLAR

Araştırmalarını sürdüren ekipler, zanlıların tespit edilmemesi için araç plakalarını bantla kapattıklarını ve 3 gün önce uygulama yapan polislerin "dur" ihtarına uymayıp kaçtığını belirledi.

Gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi 1'i kadın 2 kişi ile detaylı arama yapılacağı belirtilen hafif ticari araç Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürüldü.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 09:36
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  2. polis
  3. araç
  4. kovalamaca
  5. gözaltı

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