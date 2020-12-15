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Aktüel Adana'da FETÖ'nün sözde "mülkiye yapılanması sorumlusu"na 10 yıl hapis cezası
Aktüel

Adana'da FETÖ'nün sözde "mülkiye yapılanması sorumlusu"na 10 yıl hapis cezası

Yeniakit Publisher
2020-12-15 14:13:32 -
Adana'da FETÖ'nün sözde "mülkiye yapılanması sorumlusu"na 10 yıl hapis cezası

ADANA (AA) - Adana'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün sözde "mülkiye yapılanması sorumlusu" olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 10 yıl hapis cezası verildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık H.D. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ise duruşmada hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın kapatılan Zaman Gazetesinin eski genel yayın yönetmenleri Ekrem Dumanlı ve Hidayet Karaca'nın tutuklanmalarını protesto etmek ve lehlerine algı oluşturmak amacıyla Giresun'da düzenlenen eylemlere "imam kıyafeti" giyerek katıldığını, ByLock kullandığını ve sözde "mülkiye yapılanması sorumlusu" olarak faaliyet yürüttüğünü belirterek, H.D'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık H.D, savunmasında, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını ve örgüt üyesi olmadığını ileri sürdü.

Örgütsel bir konumunun bulunmadığını iddia eden H.D, "Mütalaayı kabul etmiyorum. Örgütsel eylemlere katılmadım. FETÖ'nün mülkiye yapılanmasıyla bir ilgim yoktur. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamını kararlaştırdı.

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