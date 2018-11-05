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Adana'da FETÖ'cülere şafak vakti baskın: 5 kişi gözaltında

FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonda aralarında polis akademisinden atılan öğrencilerinde bulunduğu 5 kişi gözaltında.

05 Kasım 2018 Pazartesi 08:16
Adana'da FETÖ'cülere şafak vakti baskın: 5 kişi gözaltında

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadele ve Organize Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri 'Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, aralarında polis akademisinden atılan öğrencilerinde bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 08:16
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