Adana'da FETÖ'cülere şafak vakti baskın: 5 kişi gözaltında
FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonda aralarında polis akademisinden atılan öğrencilerinde bulunduğu 5 kişi gözaltında.05 Kasım 2018 Pazartesi 08:16
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadele ve Organize Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri 'Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, aralarında polis akademisinden atılan öğrencilerinde bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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