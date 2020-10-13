Adana'da FETÖ şüphelisi eski komiser yardımcısına 27 yıla kadar hapis istemi

ADANA (AA) - Adana'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında eski komiser yardımcısı hakkında, "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Cumhuriyet savcısı, 2009'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını örgütün mahrem imamlarından aldığı ileri sürülen ve meslekten ihraç edilen tutuksuz D.K. hakkındaki soruşturmayı tamamladı.

D.K. için "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 27 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede ifadelerine yer verilen tanık F.H, 2009'da komiserlik sınavına müracaat ettiğini ve örgütün sohbet toplantılarına katıldığını belirtti.

Bu toplantılarda Yusuf isimli örgüt mensubunun "sohbet imamlığı" yaptığını bildiren F.H, şöyle devam etti:

"Yusuf, bana komiserlik sınavına hazırlanmak üzere bir çalışma grubu oluşturulacağını söyledi. Yusuf sınavdan yaklaşık bir ay kadar önce beni Adana'da bir eve götürdü. Bu evde daha önce hiç görmediğim D.K'nin de aralarında olduğu 5 polis memuruyla tanıştım. Bu kişilerle örgüte ait evde sınava hazırlandım. Örgüt üyesi Yusuf, kendisini öğretmen olarak tanıtan bir kişiyle bizim ders çalıştığımız eve geldi. Bu kişi fotokopiden ibaret olan, içerisinde soru ve cevaplarının bulunduğu kitapçık gibi bir test vererek bizlere bu sorulara iyi çalışmamızı söyledi. Ayrıca bize bir CD verdi ve buna da çalışmamızı söyledi. Daha sonra sınava girdim. 2009 yılındaki komiserlik sınavında örgüt evinde bize verilen sorulardan 50-60'ı çıktı. Sınavı 83 puanla kazandım. Benimle sınava giren, evde toplanıp ders çalıştığımız arkadaşların hepsi komiserlik sınavını kazandı."

İddianamede, D.K'nin veri inceleme raporunda FETÖ'ye sadakati ve bağlılığı en üst düzeydeki kişilerin bulunduğu "A5" kodu ile derecelendirildiği, 2009 yılındaki sınavda gerçek başarısının üzerinde performans gösterip komiser yardımcılığına terfi ettiği anlatıldı.

Hakkındaki suçlamaları reddeden D.K'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.