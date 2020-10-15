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Aktüel Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası
Aktüel

Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası

Yeniakit Publisher
2020-10-15 15:04:22 -
Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası

ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama yöntemiyle haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık Y.Ç. ve avukatı katıldı.

Sanık Y.Ç. savunmasında, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama yöntemiyle haberleşmediğini iddia etti.

Örgütün mahrem yapılanmasıyla bir bağlantısının olmadığını savunan Y.Ç, "Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Telefonuma ByLock yüklemedim ve kullanmadım. Beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadesini kullandı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak, mevcut halinin devamına karar verdi.

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