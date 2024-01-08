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Yerel Adana'da feci olay! 1 polis öldü, 1 polis yaralandı
Yerel

Adana'da feci olay! 1 polis öldü, 1 polis yaralandı

Yeniakit Publisher
2024-01-08 12:21:00 -
Adana'da feci olay! 1 polis öldü, 1 polis yaralandı

Adana'da bir araç ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 polis hayatını kaybetti, 1 polis ise yaralandı.

Polis memuru Yusuf Morlalı yönetimindeki otomobil, Pozantı-Adana Otoyolu'nun Akçatekir rampası mevkiinde İrfan Yüksel yönetimindeki konteyner yüklü tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekipleri, araçtaki polis memuru Mehmet Talha Selaldı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı sürücü Morlalı ise ambulansla Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İki polis memurunun İstanbul'da görev yaptıkları ve izne gittikleri öğrenildi.
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