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Yerel

Adana'da feci kaza! Yük treni yayaya çarptı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yük treninin çarptığı yaya ağır yaralandı.

2019-11-01 10:23:00 -
Adana'da feci kaza! Yük treni yayaya çarptı

Seyhan Nehri üzerindeki Demir Köprü'de yük treninin yayaya çarptığı ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgede araştırma yapan ekipler, yaralı Enes Erbil'i yük treninin altında, rayların arasında sıkışmış halde buldu.

Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan Erbil, köprüye vinçle uzatılan seyyar sedyeyle ambulansa taşındı.

Hastaneye kaldırılan Erbil'in sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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