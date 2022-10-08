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Yerel Adana'da feci kaza: 3 ölü
Yerel

Adana'da feci kaza: 3 ölü

Adana'nın Karaisalı ilçesinde 2 tır ve bir hafif ticari aracın karıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-08 14:25:00 -
Adana'da feci kaza: 3 ölü

Hasan Arık idaresindeki tır, Güvenç Mahallesi'nde, Bahtiyar Gökçen'in kullandığı başka bir tır ile çarpıştı.

Tırlar, daha sonra Mustafa Aydın yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

 Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Mustafa ve yanındaki Hatice Aydın olay yeri, tır sürücüsü Hasan Arık kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

 Yaralanan tır sürücüsü Bahtiyar Gökçen ile hafif ticari araçtaki İbrahim Halil ve Amine Fındık Yazgan kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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