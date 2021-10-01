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Yerel Adana'da feci kaza: 2'si polis 5 kişi yaralandı
Yerel

Adana'da feci kaza: 2'si polis 5 kişi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde devriye görevi yapan polis aracının karıştığı kazada 2'si polis 5 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2021-10-01 02:08:00 - 2021-10-01 02:26:33

Alınan bilgiye göre, Ayşe Kavlakçı (57) idaresindeki 01 DIB 19 plakalı otomobil, Şevkiye Mahallesi Develi Bulvarı'nda, sivil polis aracıyla çarpıştı.

Kazada polis memurları M.D. ve C.C. ile otomobilin sürücüsü Kavlakçı, Hasret Acar (11) ve Gülşen Acar (44) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kozan İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak, kaza yerindeki incelemenin ardından hastanedeki yaralıları ziyaret etti.

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