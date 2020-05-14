Adana’da facia yaşanacak sesleri! AK Partili başkandan CHP’li Zeydan Karalar’a kritik çağrı

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, kenti etkisi altına alan sivrisinek sorunu nedeniyle çok sayıda şikayet aldıklarını belirtti. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a çağrıda bulunan Ay, "Biz hükümet olarak salgınla mücadele ederken siz de gelin bütün bu imkanları seferber edin Adana’yı sineğe teslim etmeyin" dedi.

AK Parti İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen Başkan Ay, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile ilgili eleştirilerde bulundu. Başta Devlet Bahçeli Köprüsü olmak üzere yarım kalan tüm köprü inşaatlarının tamamlanması gerektiğini vurgulayan Ay şöyle konuştu:

400 milyon lirayı nereye harcadınız?

"Bu konuyla ilgili olarak çıkmış olduğunuz bir televizyon programında; bu köprüyü 350- 400 milyon TL gibi bir rakama biteceğinizi ve bunun için de bütün hazırlıkların yapıldığını, ama bu salgından dolayı da bunu yapamadığınızı söylediniz. Bu tamamen ‘şüyu-u, vuku-undan beter’ hale getiriyorsunuz. Peki sorarız 300-400 milyon planlama yapan bir belediye salgın olduğu için köprüye harcamadığı parayı nereye harcadı?" dedi.

3 bin işçiyi işten çıkardı

Zeydan Karalar'ın 31 Mart Yerel Seçimleri'nden önce her platformda belediyeden tek bir işçi çıkarmadığını söylediğini hatırlatan Başkan Ay, "Geçtiğimiz ‘1 Mayıs İşçi Bayramı’nda bu işten çıkardığınız yaklaşık 3 bin işçiye, sisteminizde işçilerin bilgileri kayıtlı olduğu için mesaj yoluyla bayramlarını kutlayarak tabiri caizse evlerine ateş düşmüş işçilerle alay ettiniz. Çıkardıkları işçilerin daha vebali boyunlarında iken gidiyorlar TEMSA’da, İncirlik’teki meselede ‘işçi dostu’ gibi görünerek siyasi popülizm yapıyorlar. Bu doğru bir tavır değildir. Siz işçileri çıkarıyorsunuz, siz işçileri önemsemiyorsunuz. Ama tutup ‘Biz işçi dostuyuz’ diyorsunuz" diye konuştu.

Kaynaklar zarara uğradı

Başkan Ay, sahra hastanesi kandırmacasında da belediye kaynaklarının zarara uğratıldığını savunarak şunları dedi:

"Olmayan bir şeyi acaba yutar mı diye genel başkanınızı sözcü kıldınız. Adana’yı tüm Türkiye’ye rezil ettiniz. Bu yalan sizin beceriksizliğinizin en bariz göstergesidir. Yalancının mumu yatsıya kadar yanmadı. Biz gelin bu işten vazgeçin özür dileyin dememize rağmen, siz 4 gün, 5 gün süresince oraya yataklar, eşyalar taşıyarak belediyenin imkanlarını seferber ettiniz. Kamunun kaynaklarını hoyratça kullandınız. Biz o gün de çok sert şekilde cevap verdik. Hukuken de burada eğer hukuka aykırı bir durum varsa bunun hesabını tek tek kanun önünde soracağız."

Adana'da sivrisinek faciası yaşanacak

Son günlerde yaygınlaşan sivrisineklerle ilgili yoğun şikayet aldıklarını aktaran Ay, şunları anlattı: "31 Mart yerel seçimlerinden bu yana söylediği yalanlarla gündemden düşmeyen CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yalan zincirine sürekli yenisini ekliyor. Geçen yıl, Zeydan Bey Adana’yı etkisi altına alan sivrisinek sorunuyla ilgili 29 Mart seçimlerini bahane etmişti. ‘Ben o zaman görevde yoktum’ diyerek Nisan ayının hemen başında ya da mayıs ayında bu riski engelleyecekken sorumluluğu kendi üzerinden atmaya çalışmıştı. Şimdiden bize çok sayıda şikayet geliyor. Önümüzdeki günlerde bir facia olmasın. Biz hükümet olarak salgınla mücadele ederken siz de gelin bütün bu imkanları seferber edin Adana’yı sineğe teslim etmeyin. Bugün buradan uyarıyoruz. Vatandaşımız salgınla mücadele ederken bir de sineğe teslim olmasın."