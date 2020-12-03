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Aktüel Adana'da evinde 6 kilo 800 gram uyuşturucu ile 6 tabanca bulunan zanlı tutuklandı
Aktüel

Adana'da evinde 6 kilo 800 gram uyuşturucu ile 6 tabanca bulunan zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-03 09:55:07 -
Adana'da evinde 6 kilo 800 gram uyuşturucu ile 6 tabanca bulunan zanlı tutuklandı

ADANA (AA) - Adana’da, evinde uyuşturucu ve ruhsatsız 6 tabanca ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki bir evde uyuşturucu madde bulunduğunu belirledi. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, narkotik dedektör köpeğiyle arama yaptı.

Köpeğin masanın çekmecesine tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, sofra bezine sarılı poşette 6 kilo 800 gram metamfetamin bulundu. Yatak odasında da döşeğin altına gizlenmiş ruhsatsız 6 tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.C.E (19), emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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