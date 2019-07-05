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Adana’da ev yangını! Ölü ve yaralılar var

Tufanbeyli ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

05 Temmuz 2019 Cuma 12:25
Adana’da ev yangını! Ölü ve yaralılar var

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde, bir evde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, anne ve 2 oğlu yaralandı.

Yeni Cami Mahallesi’nde, evlerinin balkonundaki sobayı süt kaynatmak için yakan Hüsne Keçe, daha sonra içeri girdi. Bu sırada balkondaki naylon brandanın tutuşmasıyla yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede tüm evi sarması nedeniyle Hüsne Keçe, evdeki 2 oğlunu hafif yaralı dışarı çıkmayı başardı. Keçe’nin annesi Melek Ergil (83) ise alevler nedeniyle dışarı çıkamayınca banyoya girip kapıyı kapattı.

Yangını haber alarak mahalleye gelen Keçe’nin eşi Mehmet Keçe, kayınvalidesi Ergil’i kurtarmak için alevlerin arasından eve girdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almaya çalışırken, evdeki Ergil ve Mehmet Keçe’yi de baygın ve yaralı halde dışarı çıkardı.

Hüsne Keçe,Mehmet Keçe, 2 oğulları ve Melek Ergil,Tufanbeyli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Melek Ergil ve Mehmet Keçe, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Anne ve 2 oğlunun ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Cenazeler hastanenin morguna kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 12:25
  1. Tufanbeyli Devlet Hastanesi
  2. Adana’nın Tufanbeyli ilçesi
  3. itfaiye ekipleri
  4. ölü ve yaralılar

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