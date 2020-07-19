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Aktüel

Adana'da devrilen sepetli motosikletteki aynı aileden 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-07-19 13:29:19 -
Adana'da devrilen sepetli motosikletteki aynı aileden 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

ADANA (AA) - Adana'nın Karataş ilçesinde, sepetli motosikletin devrilmesi sonucu aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Avcılar (43) idaresindeki sepetli motosiklet Karataş Caddesi Çimeli Mahallesi yakınında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi.

Kazada, sürücü ile eşi Hatice (40), çocukları Çınar (1) ve Sılanur (14) Avcılar yaralandı, ailenin gelini Derya Avcılar (19) ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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