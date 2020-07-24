Adana'da devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
ADANA (AA) - Adana'da otomobil devrildi, sürücü ağır yaralandı.
Merkez Yüreğir ilçesi Ege Bağatur Bulvarı'nda Ali Karabulut'un kullandığı 52 KF 091 plakalı otomobil, refüjün demir korkuluklarına çarpıp devrildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü Karabulut, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, yaralının ismini otomobildeki cep telefonundan bir yakınını arayarak belirledi, yakınlarına kazayı haber verdi.