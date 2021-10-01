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Yerel Adana'da dev operasyon: 50 gözaltı...
Yerel

Adana'da dev operasyon: 50 gözaltı...

Adana’da hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şafak vakti yapılan operasyonla çok sayıda kişi yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-01 06:51:00 - 2021-10-01 06:58:33
Adana'da dev operasyon: 50 gözaltı...

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı çok sayıda hırsızlığa karıştığı belirlenen 50 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlı Büro Amirliği ekipleri, hırsızlara yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı yapılan baskınlarda yakalanan hırsızlar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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