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Gündem Adana’da dehşet: Emekli polis para isteyen oğlunu öldürdü
Gündem

Adana’da dehşet: Emekli polis para isteyen oğlunu öldürdü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Adana’da dehşet: Emekli polis para isteyen oğlunu öldürdü

Adana'da emekli polis memuru Faruk Kayhan, kendisinden para istediği öne sürülen oğlu Ahmet Kaan Kayhan ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine oğlunu tabancayla vurarak öldüren Kayhan, polisi arayarak teslim oldu.

Adana'da Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi Elif Su Uludağ Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre emekli polis memuru Faruk Kayhan'dan para isteyen Ahmet Kaan Kayhan, olumsuz yanıt alınca babasıyla tartışmaya başladı.

Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Ahmet Kaan Kayhan'ın tartışma sırasında bıçakla babasına saldırdığı iddia edildi. Bunun üzerine Faruk Kayhan, belindeki tabancayı çıkararak oğluna ateş etti.

Vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Ahmet Kaan Kayhan olay yerinde kanlar içinde yere yığılırken, baba Kayhan'ın polisi arayarak kendisini ihbar ettiği öğrenildi.

OĞLUNUN BAŞINDA BEKLEDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ahmet Kaan Kayhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Faruk Kayhan ise olay yerine gelen polis ekiplerine silahını teslim ederek gözaltına alındı. Şüpheli baba, sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Yaşananlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

 

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