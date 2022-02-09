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Gündem Adana'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Gündem

Adana'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Adana’da şafak vakti terör örgütü DEAŞ yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-02-09 09:55:00 -
Adana'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Şafak vakti özel harekat polislerinin de desteği ile eş zamanlı baskınlar yapıldı.
Söz konusu şüphelilerin evlerinin bulunduğu sokaklarda özel harekat timleri uzun namlulu silahlarla geniş güvenlik önlemi aldı.

Ardından özel harekat timdeki polisler koçbaşlarıyla kapıları kırarak evlere girdi. Eve giren özel harekat timi şüphelilere kelepçe takarak etkisiz hale getirdi.

Yapılan baskınlarda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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