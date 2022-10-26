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Yerel Adana'da DEAŞ operasyonu
Yerel

Adana'da DEAŞ operasyonu

Adana'da DEAŞ soruşturmasında 6 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-26 08:47:00 -
Adana'da DEAŞ operasyonu

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında 6 şüpheli için operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, geçmiş dönemde DEAŞ adına faaliyette bulundukları ileri sürülen 6 şüphelinin kentte olduğunu tespit etti.

5'i yabancı uyruklu 6 şüphelilerin bulunduğu adreslere TEM şubesi operasyon timlerince baskın yapıldı.

Bazı polisler uzun namlulu silahlarla sokak giriş ve çıkışlarında önlem alırken, TEM şubesi ekipleri adreslerde arama yaptı.

Ekiplerin gözaltına aldığı bazı şüpheliler Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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