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Gündem Adana'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
Gündem

Adana'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

Adana’da terör örgütü DEAŞ adına faaliyette olduğu tespit edilen 10 kişi şafak vakti yapılan operasyonla yakalanıp gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-06-08 08:31:00 -
Adana'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

Adana'da terör örgütü DEAŞ adına faaliyette olduğu tespit edilen 10 kişi şafak vakti yapılan operasyonla yakalanıp gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulunan 10 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Şafak vakti söz konusu şüphelilerin evlerine eş zamanlı baskınlar yapıldı. Yapılan baskınlarda şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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