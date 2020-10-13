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Aktüel Adana'da darbedilen kadını kurtarmak isteyen kişi bıçaklandı
Aktüel

Adana'da darbedilen kadını kurtarmak isteyen kişi bıçaklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-13 14:36:26 -
Adana'da darbedilen kadını kurtarmak isteyen kişi bıçaklandı

ADANA (AA) - Adana'da Ukraynalı kadının darbedilmesine engel olmak istediği belirtilen kişi bıçakla yaralandı.

İddiaya göre, merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde bir kafede köpeğiyle oturan Ukrayna vatandaşı 25 yaşındaki Daria Khristinets ile kafenin üst katında oturan kişi arasında köpeğin havlaması dolayısıyla tartışma çıktı.

Tartışma sonucu aşağı inen zanlı, Khristinets'i darbetmeye başladı. Bu sırada kafede oturan Halil İbrahim Yalçın, müdahale etmek isterken zanlı aracından aldığı bıçakla Yalçın'ı bacak ve kolundan 4 yerden bıçakladı.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yalçın, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, olayın ardından Ukraynalı kadının cep telefonuyla çekilen görüntüye yaralı haldeki Yalçın'ın durumu yansıdı.


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