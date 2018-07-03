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Adana'da çöp kutusunun kapağını kaldırınca gözlerine inanamadı!

Adana'da bir okulun tuvaletindeki kapaklı çöp kutusuna yuva yapan ve yavrusu olan kuşu vatandaşlar kurtardı.

03 Temmuz 2018 Salı 10:42
Adana'da çöp kutusunun kapağını kaldırınca gözlerine inanamadı!

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi'nde bulunan bir ilkokulda ilginç bir olay yaşandı. Okulun tuvaletine giren vatandaşlar çöp kutusundan kuş sesi geldiğini görünce çöp kutusunun kapağını açıp kontrol etti.

Vatandaşlar çöp kutusunun içerisinde bir kuş ve yavrusunun olduğunu gördü.

Vatandaşlar tarafından çöp kutusundaki anne ve yavru kuş çıkartılarak kurtarıldı. 

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 10:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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