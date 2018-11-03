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Adana'da Conolar fena kapıştı! 7 yaralı

Adana Yüreğir'de, meşhur Cono aşireti üyesi iki aile arasında dün başlayan ve bugün sabah saatlerinde tekrarlanan kavgada iki taraftan 7 kişi yaralandı.

03 Kasım 2018 Cumartesi 13:24
Adana'da Conolar fena kapıştı! 7 yaralı

Olay, Adana Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cono aşireti üyesi iki aile arasında dün başlayan kavgada 1 kişi av tüfeğiyle başından vurularak yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Taraflar bu sabah tekrar kavga etmeye başladı. Birbirlerine taş ve sopalarla saldıran aşiret üyeleri, birbirlerine av tüfeği ve silahlarla ateş açtı.

Polise ateş açtılar

İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, kavgayı sona erdirmek istedi. Ancak saldırganlar sokağa giren polislerin araçlarına da ateş açtı. Bunun üzerine mahalleye takviye ekipler sevk edildi.

Polis ekipleri, biber gazıyla müdahale ederek saldırganları etkisiz hale getirdi. Kavga eden taraflar ayrılırken, polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Bu sabahki olaylarda yaralanan 6 kişi de hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 13:24
  1. Adana
  2. Yüreğir
  3. Conolar
  4. kavga
  5. yaralılar var

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